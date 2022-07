Parkeergarage Dronten doelwit van vandalen, gemeente hangt er camera’s op

Op neutraal terrein Laat dit wonderlij­ke verhaal zelfs Martin Gaus twijfelen over reïncarna­tie?

Vakantie, tijd voor bezinning! In de zon laven we ons aan twistgesprekken over religie, sport, politiek, de mens en de dood. In de serie Op Neutraal Terrein kruisen bekende streekgenoten de degens. Ze koesteren raakvlakken, bij het volgende thema zijn het weer botsende tegenpolen. Vandaag: reïncarnatie-tobberaar Bas Steman en atheïst Martin Gaus.

23 juli