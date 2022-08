Passanten net op tijd om scootmobielrijdster te redden uit rietkraag in Emmeloord

Verhuur woningen nieuwbouw­wijk Hooghe Bomen in Lelystad gestart

Centrada start vanaf 1 september de verhuur van de 27 appartementen van het eerste woongebouw in het nieuwe woongebied ‘Hooghe Bomen’. Deze appartementen in woongebouw Schonenburg aan de Grietenij worden in drie fases in de maand september aangeboden. Woningzoekenden kunnen via de website van Centrada reageren.

25 augustus