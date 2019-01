Patiëntenfederatie: ‘Maak van Flevoland experiment binnen de zorg’

Visser is oud-wethouder van Almere en momenteel bestuurder van woonstichting Centrada in Lelystad. Daarnaast behartigt zij de belangen van patiënten in de regio. Zij reageert op de benoeming van Bas Leerink, die door minister Eppo Bruins is aangesteld als ‘toekomstverkenner’. Directe aanleiding is het faillissement van het Zuiderzee Ziekenhuis in Lelystad en de grote problemen die de sluiting met zich meebrengt. Leerink onderzoekt hoe de zorg in Flevoland is geregeld en brengt in de zomer een advies uit. Zowel voor de korte termijn als voor de toekomst. De oud-topman van Menzis kijkt naar alle onderdelen; van ziekenhuis en ambulancedienst tot huisartsen en wijkverpleging.