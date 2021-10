Patrick (27) uit Lelystad schiet Pool neer na ruzie over 4000 euro

Weer massaal naar kantoor, school en terras, alsof corona er nooit is geweest: 'We zijn er klaar mee en dat merk je’

Alsof corona er nooit is geweest: sinds de afschaffing van de 1,5-meterafstand gaan we weer vaak op pad. We zeggen gedag tegen de natuur en blokjes om en hallo tegen werk, school en de horeca. Psychiater Bram Bakker: ,,De angst is verdwenen.”

25 oktober