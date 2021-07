Pech voor bezoekers Potato Europe in Lelystad: afgelast en over vier jaar pas weer terug

De organisatie had in juni nog goede hoop dat Potato Europe door kon gaan. ,,De berichten vanuit de overheid waren toen erg goed. Helaas is de laatste weken alles omgeslagen”, zegt Naomi Koppen, Project Manager bij organisator DLG Benelux. ,,In gesprekken met de gemeente kregen we geen zekerheid over of we door konden gaan. De exposanten moeten alles voor hun stand regelen en daar zit veel werk in. We kunnen beter tijdig duidelijkheid scheppen.”