Personeel zorg en onderwijs wacht tóch langer op testuitslag ondanks voorrang: ‘Baart ons enorm veel zorgen’

Organisa­tor Defqon 1. Biddinghui­zen schrapt 40 procent banen

28 september Festivalorganisator ID&T gaat 40 procent van de arbeidsplaatsen schrappen als gevolg van de coronacrisis. De organisatie van onder meer festival Defqon. 1 in Biddinghuizen maakt vandaag in een persbericht bekend dat het personeel is ingelicht over het voornemen van een ingrijpende reorganisatie.