Persoon raakt zwaargewond na aanrijding in Lelystad: politie zoekt automobilist die doorreed

Mysterie van verlaten auto na 1,5 maand ontrafeld: uit Harderwijk verdwenen voertuig dook brandend op in Zeewolde

Een brandende auto die in het holst van de nacht half in het water op een afgelegen paadje wordt aangetroffen. Het klinkt als het begin van een spannend kinderboek. Voor Harderwijker wijkagent Nico van der Vegte was het mysterie dat hij in de afgelopen anderhalve maand moest ontrafelen.

18 mei