Petitie voor behoud IJsselmeerziekenhuizen

De petitie was donderdag aan het begin van de middag bijna 3000 keer ondertekend. ‘Het kan niet zo zijn dat mensen langer moeten reizen voor medische zorg', schrijft de initiatiefnemer in een motivatie. En: ‘Het kan ook niet zo zijn dat het personeel straks geen werk meer heeft. We hebben elkaar nodig, patiënten en medewerkers‘. De petitie is overigens op internet gezet voordat het faillissement is uitgesproken. Het zijn vooral Flevolanders die hebben getekend, ook enkele medewerkers van de ziekenhuizen betuigen hun steun.