Pieter (19) is de held van Flevoland door deze speciale machine tegen de jeukrups

Raad van State: Het gaat bij windpark niet om draagvlak, maar om ruimtelij­ke ordening

16:37 Heeft Windplan Groen een tweedeling in de samenleving veroorzaakt en is er onder de burgerij te weinig draagvlak voor 90 nieuwe turbines? Daar gaat het allemaal niet om, zegt de Raad van State. ,,We hebben hier te maken met de Wet ruimtelijke ordening’’.