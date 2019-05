Plan voor duizenden drijvende zonnepanelen op IJsselmeer

Onderzoek: vorming Cultuurbe­drijf Noordoost­pol­der goede zet

17:52 Het samenvoegen van culturele instellingen tot Cultuurbedrijf Noordoostpolder is een goede zet geweest. Dat is de conclusie uit een door het Arnhemse bureau KplusV uitgevoerd onderzoek, waarin de prestaties van het Cultuurbedrijf zijn vergeleken met die van instellingen in vergelijkbare gemeenten. „De gemeente Noordoostpolder biedt haar burgers met het Cultuurbedrijf een bovengemiddeld voorzieningenniveau”, zo is de conclusie.