Plan voor stembureau in tv-toren Lelystad gaat niet door

code oranje Oost-Nederland zet zich schrap voor tweede zware storm van het jaar

18:11 Haal wat los ligt naar binnen, of maak het heel goed vast. Dat is het advies van Diana Woei van Weerplaza met het oog op de naderende winterstorm. In onze regio worden morgen windstoten van wel 100 kilometer per uur verwacht. Het KNMI heeft code oranje afgegeven.