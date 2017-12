Plannen voor vakantiedorp op Flevonice

Een architect is momenteel bezig met een ontwerp, zegt directeur Maarten van der Ven. Hoeveel vakantiewoningen er komen, is nog niet duidelijk. In geval is er sprake van honderden bedden, laat hij weten. ,,Je hebt een bepaalde omvang nodig.'' Bedoeling is van Flevonice een 'winters belevingspark' te maken, aldus Van der Ven. Oftewel, wakker worden in je huisje, rustig naar de baan kuieren en een paar baantjes schaatsen. ,,Maar 's zomers kun je er ook verblijven. Bijvoorbeeld als hier een meerdaags evenement plaatsvindt.'' Van der Ven kan nog niet zeggen wanneer de bouw begint. Het bestemmingsplan biedt al ruimte voor recreatiewoningen.