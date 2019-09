Poiesz bouwt supermarkt in nieuwbouwwijk Emmeloord

Zomer is na eerste nachtvorst nog niet voorbij, Oost-Nederland wacht opnieuw zonovergo­ten weekend

8:33 De eerste vorst aan de grond van dit najaar was vanmorgen een feit. In het zuiden van ons land daalde volgens Weerplaza het kwik op tien centimeter hoogte tot net iets onder het vriespunt. Maar de nachtvorst betekent niet dat de zomer voorbij is. Integendeel, Oost-Nederland wacht opnieuw een warm weekend.