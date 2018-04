Politici in Flevoland woest om ‘schoffering’ van Leen Verbeek

Leefbaar Zeewolde en ChristenUnie laten weten een brief vol van woede gestuurd te hebben naar Leen Verbeek, de Commissaris van de Koning in Flevoland. Reden: de uitlatingen in een interview in de Stentor afgelopen zaterdag. De partijen uit Zeewolde voelen zich weggezet als bekrompen. Dat steekt.