Politie betrapt honderden overtreders vanuit camper: ‘Eentje speelde zelfs poker achter het stuur’

Steekpar­tij bij ‘Polenhotel’ in Zeewolde geheim gehouden ‘vanwege privacy’

14 november ‘Wildwesttaferelen’ bij het Polenhotel in Zeewolde, met een steekpartij met een zwaargewonde als dieptepunt. Het zorgt voor onrust in de buurt, maar de politie en gemeente hielden het stil. ,,We voelen ons niet meer veilig.’’