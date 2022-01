Politie houdt bij inval in drugspanden Lelystad zes verdachten aan en vindt 700 gram drugs en 10.000 euro

De actie is onderdeel van een groter drugsonderzoek. ,,Eind vorig jaar kregen we info binnen over drugshandel aan de Kamp’’, laat wijkagent Jurion Veenstra weten. Het pand aan de Kamp (in de Boswijk) werd tegelijk binnengevallen met een pand aan de Klip (Atolwijk). Het onderzoek kwam in een stroomversnelling nadat een aantal drugsdeals werden geconstateerd. Hierop besloot de politie een inval op touw te zetten.