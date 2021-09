Politie houdt man staande die met pijl en boog over straat loopt in Nagele

OPROEP | Je eerste koophuis vinden op een oververhit­te huizen­markt? De Stentor is op zoek naar jouw verhaal!

27 september Klaar met huren? Eindelijk je eigen plek? Voor veel starters is het een droom die steeds verder weg lijkt te raken: de huizenmarkt is oververhit en kan veel toekomstplannen aardig verpesten. De redactie van de Stentor is op zoek naar een stel dat zoekt naar een koophuis in deze turbulente tijden.