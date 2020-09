Politie-inval in Lelystad in kader van groot drugsonderzoek

CDA-raads­lid mag blijven, maar heeft nog wel wat uit te leggen aan Dronter partijen tijdens een spoeddebat

7 september Het CDA-lid Brenda Berghorst behoudt de steun van haar fractie in Dronten. Ze raakte deze zomer in opspraak vanwege de illegale huisvesting van arbeidsmigranten en het niet aangeven van een nevenfunctie. Alle andere partijen in de Dronter gemeenteraad willen van haar en haar fractie een nadere uitleg tijdens een aangevraagd spoeddebat over anderhalve week.