Politie jaagt deze week in Flevoland op gebruik mobieltjes in verkeer

,,Wat veel mensen niet weten, is dat naast ‘handheld’ bellen, ook het vasthouden van de mobiele telefoon tijdens het rijden strafbaar is en een boete kan opleveren van €240,=.”, schrijft de politie. De actie ‘Afleiding in het verkeer’ van de politie Midden-Nederland wordt niet alleen in Flevoland, maar ook in de Gooi- en Vechtstreek en de provincie Utrecht gehouden. Eerder gebruikte de politie voor dit soort acties touringcars, vrachtwagens en campers, omdat daarmee vanuit de hoogte beter zicht is op wat automobilisten onder het rijden doen.