Politie laat zich niet foppen: man uit Lelystad toch gevonden

Een 47-jarige man uit Lelystad wilde woensdag absoluut niet gevonden worden door de politie. Want dat zou betekenen dat hij 71 dagen de cel in moest. Toch wist hij niet te ontkomen.

De politie was al even op zoek naar de man. Nadat er informatie binnenkwam, besloten de agenten een bezoek te brengen aan een woning op Het Spiek. In eerste instantie troffen ze de man daar niet aan.

‘Vaak is het zo dat personen die nog een gevangenisstraf moeten uitzitten er veel aan doen om uit onze handen te blijven’, meldt de politie in Lelystad. ‘Op die momenten weten we inderdaad dat we elke mogelijke verstopplek niet moeten overslaan.’

Dus werd het complete huis op de kop gezet. De man werd gevonden in een opbergkast. De komende 71 dagen komt hij niet thuis en kan hij zich niet meer verstoppen. Hij heeft de straf gekregen omdat hij veroordeeld was in een drugszaak.