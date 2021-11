Politie massaal aanwezig op Urk: avond verloopt relatief rustig, wel 8 aanhouding

Volgens de politie waren er rond 23.30 uur acht aanhoudingen verricht, allemaal voor het in het bezit hebben of het afsteken van vuurwerk. De gemeente Urk, politie en justitie waren beducht op nieuwe protesten. Met de grootschalige rellen van precies een jaar geleden en de onlusten van vorige weekend nog vers in het achterhoofd, werd een deel van het dorp zaterdagmiddag bestempeld als ‘riscicogebied’. Daardoor kon de politie 's avonds, en ook 's nachts, preventief fouilleren. Ook werd het gebied rond de rotonde in De Akkers met camera's in de gaten gehouden.