Politie neemt vuurwapens in beslag in de Noordoostpolder: drie mannen opgepakt

Bijzondere bijvangst van viskotter belandt op Urk: ‘120.000 jaar oud, spectacu­lair!’

7 augustus Een slagtand of kies van een wolharige mammoet is voor de Urker fossielengroothandel North Sea Fossils dagelijkse kost. Maar toen er een foto opdook van een slagtand die door een garnalenkotter uit de Noordzee was gevist, werd duidelijk dat het om iets heel bijzonders ging. ,,120.000 jaar oud, spectaculair!’’