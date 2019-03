Politie: ongeregeldheden Urk door ‘conflict in relationele sfeer’

Rond 11.30 uur vanochtend heeft de politie een verklaring op de site gezet. De melding over opstootjes kwam maandagavond om 19.00 uur binnen. Toen al was duidelijk dat het om ‘een grote groep jongeren’ ging, aldus de politie. Die hadden zich verzameld bij een horecagelegenheid aan de Richel en later bij een woning aan de Noorderpalen. ,,Bij een woning aan de Noorderpalen dreigde de situatie uit de hand te lopen en heeft de politie ingegrepen’’, is de verklaring in het persbericht. Daarbij zijn ook agenten uit omliggende gemeenten ingezet. ,,Zij hebben gebruik moeten maken van de wapenstok.’’ In de loop van de avond zijn ook diverse brandjes gesticht. ,,Rond 23.00 uur was de rust weergekeerd. De politie doet onderzoek naar de ongeregeldheden.’’