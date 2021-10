Politie ontmantelt drugslab in Emmeloord

Zijn vrouw had een affaire, dus ging Farid Y. (41) met een pistool naar Lelystad om het ‘uit te spreken’

12 oktober De 41-jarige succesvolle pokeraar Farid Y. uit Leeuwarden moet acht jaar de cel in voor het neerschieten van de man met wie zijn vrouw een affaire had. Dat gebeurde op 19 januari in de Rivierenlaan in Lelystad, waar het slachtoffer woonde. Die kreeg daarbij kogels in been, schouder en borst.