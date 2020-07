Politie op Urk treft zeemeermin in kofferbak aan

Havenmees­ter waarschuwt voor gevaarlij­ke situatie haven Dronten: gemeente plaatst borden

19:00 Jeugd die in de haven van Dronten zwemt tussen de boten is Geert Eggen, havenmeester van Watersportvereniging Dronten, een doorn in het oog. Het zorgt volgens hem voor veel gevaarlijke situaties. De gemeente gaat borden plaatsen waarop staat dat het verboden is om er te zwemmen.