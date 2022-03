Politie op zoek naar inbrekers die op klaarlichte dag zware kluis uit appartementengebouw trekken

Noordoost­pol­der in oude ansichten: zelfs de Ford Taunus van samenstel­ler Jan (71) staat erin

De meest waardevolle afbeelding in zijn boek met oude ansichten van de Noordoostpolder? Bovenaan het lijstje van Jan de Jong staat geen kaart van een verdwenen gebouw van historische waarde, maar een plek van groot belang in zijn eigen leven. Hij wijst op een foto van de Prins Willem Alexander Hal, die in 2013 tegen de vlakte is gegaan. ,,Daar heb ik in mijn vrouw voor het eerst ontmoet.’’

11:23