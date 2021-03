Politie sluit onderzoek rond lugubere vondst dode hond in Biddinghuizen

Een woordvoerder van de dierenambulance meldde donderdagavond dat er nog een chip werd aangetroffen in de hond, maar een dag later blijkt dat daarop geen informatie meer op af te lezen is. De hond was namelijk al in verregaande staat van ontbinding.

Melding fietspad

De politie en de dierenambulance kwamen donderdagavond in actie na een melding van een passant. Het bleek te gaan om een dode hond, die in een tas zat in de berm, langs het fietspad. Onduidelijk was wat er precies gebeurd was en hoe de hond aan de dijk terecht was gekomen. Het incident trok de nodige aandacht, ook omdat de politie voor onderzoek de dijk afzette.