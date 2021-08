Politie spot slang en doet opvallende ontdekking in bos in Lelystad

Check jouw gemeente KAART | Oost-Nederland noteert minder nieuwe coronabe­smet­tin­gen, opvallende daling in Hattem

17:39 In Oost-Nederland zijn er in de afgelopen 24 uur minder nieuwe coronabesmettingen bijgekomen vergeleken met een dag eerder. Het aantal nieuwe positieve tests is onder de 300 gezakt. Op de coronakaart zien we geen enkele gemeente met een felle oranje of rode kleur. En op twee plekken is er vandaag helemaal goed nieuws te melden.