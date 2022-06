Politie stopt hardcorefeest in natuurgebied bij Lelystad: ‘Complete muziekinstallatie midden in het bos’

Agenten kregen zondag een melding van een hardcorefeest in het bos aan de Karperweg. Dat ligt ten noorden van Lelystad, niet ver van snelweg A6. De politie trof er inderdaad een feest aan. ‘Stond een complete muziekinstallatie midden in het bos’, meldt wijkagent Jurion Veenstra erover op social media. ‘Er is besloten om het feest te beëindigen mede gezien het feit dat de mensen daar in het natuurgebied niet mochten zijn.’

Controle

Later op de dag is de politie gaan controleren of het feest daadwerkelijk voorbij was en of iedereen ook vertrokken was. Dat bleek voor een deel het geval. Er waren nog ongeveer vijftig mensen met circa dertig auto’s. ‘Op dat moment is besloten om het feest wederom te beëindigen en toe te zien op het vertrek. Rond 19.00 uur waren de meesten daar vertrokken. De laatste bezoekers zijn actief weggestuurd’, meldt Veenstra.