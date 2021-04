Politie toont beelden van man met cowboyhoed die steen tegen woning burgemeester van Urk gooide

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Aantal nieuwe coronage­val­len in Oost-Nederland stijgt licht, Veluwe valt op

7 april Oost-Nederland noteert vandaag 550 nieuwe coronabesmettingen, een kleine stijging ten opzichte van gisteren. In de regio Noord- en Oost-Gelderland komen er meer besmettingen bij, terwijl in IJsselland en Flevoland een daling te zien is. Op de coronakaart heeft geen enkele gemeente vandaag de donkerrode kleur.