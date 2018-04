Politie verhoort 20 verdachten in Oostvaardersplassen-rel

Flevowand bijna klaar, geld voor vitrine rond

14:18 De Flevowand is bijna klaar, het geld voor de vitrine is rond. Dit 60 meter lange wandkleed met de geborduurde geschiedenis van Flevoland komt in Batavialand in Lelystad te hangen en er ligt een subsidie van 164.340 euro te wachten voor een geconditioneerde vitrine en een expositie.