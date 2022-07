Politie voorbarig met mededeling over zelfdoding na vondst van lichaam in Zeewolde

updateDe politie was gisteren voorbarig met de conclusie dat een vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd aan Keteldiep in Zeewolde. ,,We hebben dat nog niet onomstotelijk kunnen vaststellen.’’

Die mededeling komt na vragen van de Stentor naar aanleiding van contact met een naaste van de overleden vrouw die maandagmiddag in de woning was aangetroffen. Zijn naam is bekend bij de redactie.

Meerdere scenario’s

Volgens de betrokken man was de mededeling van de politie over zelfdoding voorbarig. Ter ondersteuning liet hij apps zien met een rechercheur die betrokken is bij het onderzoek. De rechercheur gaf daarin aan dat het onderzoek nog loopt en dat er meerdere scenario’s worden onderzocht.

Politiewoordvoerder Hans Meuleman geeft in een reactie toe dat de eerdere conclusie over zelfdoding voorbarig was: ,,Wij hebben dat nog niet onomstotelijk kunnen vaststellen.’’

Woning verzegeld

De vrouw werd maandag in haar woning gevonden waarna iets na vijven gistermiddag een ambulance en een traumahelikopter werden gealarmeerd. Zij hoefden echter beide niet verder meer in actie te komen.

Rond de woning was het vanaf dat moment een komen en gaan van politie-eenheden. Om 22.00 uur kreeg de politie assistentie van de brandweer, een uur later werd de woning verzegeld voor strafrechtelijk onderzoek.

Uit de woning zijn tegen middernacht vijf honden gehaald, waarvan er drie zijn meegenomen door de dierenambulance en twee door familieleden van de bewoner.

De politie doet verder nog geen mededelingen over de zaak.

Praten over gedachten aan zelfdoding kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.