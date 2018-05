Politie waarschuwt: ga niet in zee met Engelse asfalteerders

Een kapelletje langs de weg, dat kan ook in Luttel­geest

6:00 In Limburg kom je ze overal tegen: kapelletjes langs de weg, waar je naar binnen kunt gaan om een kaarsje voor iemand te branden of gewoon even stil te zijn. Dat moet in de Noordoostpolder ook kunnen, dachten Gerard Blok en Leendert Tuinhof uit Luttelgeest.