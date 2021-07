Politie woedend op mensen die afzetting bij gevonden lichaam bij Nagele negeren: ‘Toon respect’

Veel animo voor nieuwe frituur­loop in Bant: ‘9 frikandel­len afstand bewaren’

10 juli Coronakilo’s of niet, in Bant organiseren ze vandaag een frituurloop. Aan de keukentafel ontstond het idee om in coronatijd iets leuks te organiseren. En wat is dan lekkerder dan wandelend in de natuur wat snacks naar binnen werken? Organisator Fred Postma is blij met de 160 aanmeldingen van snackliefhebbers, die eerst nog wel geduld moesten hebben.