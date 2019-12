Politie zoekt geweldplegers met witte maskers in Lelystad

Er is een geweldsincident geweest op de Botter, zo roept Burgernet de mensen in Lelystad op rond hald elf op. Mensen worden verzocht 112 te bellen als ze een of meer van de jongens zien. Ze zijn dus ongeveer 16 jaar, twee droegen een wit masker, zwarte jas, nitro handschoenen, witte streep over de broek. Een van de jongens had een rode hoodie, de anderen waren in het donker gekleed.