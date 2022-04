Politie zoekt met helikopter en drone in Lelystad: vermiste jongen weer thuis

Hamza (28) had een baard, dus ‘kón hij geen bejaarden opgelicht hebben’ in Emmeloord

Vier agenten zeiden de 28-jarige Hamza C. uit Utrecht te herkennen op camerabeelden waarop een oplichter duizenden euro’s pinde. Maar hoe is dat mogelijk als Hamza de dag ervoor en daarna aantoonbaar een baard had, terwijl de dader geschoren was? Niet, concludeerde de officier van justitie woensdag. Hij vroeg om vrijspraak.

18:07