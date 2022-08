Politie zoekt naar 69-jarige vermiste Rudi uit Lelystad

Nieuw jasje voor Grastival in Luttelgeest: ‘Op zilveruien dansen niet zo lekker’

Pompende speakers, je nieuwe favoriete artiest ontdekken en dansen tot in de vroege uurtjes met een wildvreemde. In de Noordoostpolder schieten de festivals als paddestoelen uit de weilanden. Zo ook Grastival in Luttelgeest, terug van even weggeweest. De organisatie staat klaar om op 13 augustus een onvergetelijk feestje neer te zetten. Met oog op het vijfjarig jubileum blikken we terug én vooruit met MIX-ML voorzitter Stan Koning.

9 augustus