Politie zoekt via Burgernet naar 15-jarige Michelle uit Emmeloord

Gemist? Zoekactie naar ‘vermiste’ roeiers, chaos in Olst en leven in een Frans droomkas­teel

10:01 Roeiers toch níet in nood - Paniek langs de IJssel bij Deventer, afgelopen maandag. De hulpdiensten rukken massaal uit om te water geraakte roeiers uit de rivier te vissen. Een onmogelijke en overbodige klus, want de roeiers zitten nog gewoon kurkdroog in hun boot. Een collega van de Roei- & Zeilvereniging Daventria heeft even daarvoor alarm geslagen, omdat ze denkt dat er wat loos is op het water. Terwijl brandweerlieden uit Deventer, Terwolde, Olst, Zwolle, Heerde en Gorssel de IJssel afspeuren, zetten de nietsvermoedende roeiers voet aan wal.