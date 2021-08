Politiecircuit verhuist van oude plek bij Lelystad naar hightech-locatie bij Marknesse

Veteraan ziedend over nieuws uit Afghanis­tan: 'Alles wat we in Uruzgan gedaan hebben, is kapot'

15 augustus ,,Alles wat we in Uruzgan gedaan hebben, is kapot nu. Alles.” Met woede en verdriet in zijn lijf volgt veteraan Kaweh Madad uit Kraggenburg het nieuws over de ontwikkelingen in Afghanistan, waar de taliban steeds verder oprukt. ,,Onze missie heeft zo veel levens gekost. Het voelt alsof het voor niets was. Nee, het was voor niets...”