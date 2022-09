Politiehond Hugo is koperdieven in Zeewolde te slim af: spoort in het pikkedonker gereedschap en buit op

Dorpsbe­lang Espel wil ophelde­ring over huisves­ting arbeidsmi­gran­ten: 'Harde muziek in de nacht'

Verloopt de huisvesting van arbeidsmigranten in Espel wel volgens de regels? De Vereniging Dorpsbelang Espel heeft daar zo haar twijfels over en vraagt per brief opheldering aan de gemeente Noordoostpolder. Ook om overlast te voorkomen. ,,Haal ik 's ochtends half 10 een brood, worden de eerste blikken bier al geopend.’’

29 september