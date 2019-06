Politieke verhoudingen nu al op scherp in Flevoland: ‘Kiezer wil rechts, we krijgen links’

De coalitie is nog niet eens rond, maar de politieke verhoudingen staan al op scherp in Flevoland. ,,GroenLinks gaat haar achterban verraden, alleen hebben ze het zelf nog niet door.’’ Vijf vragen over de langdurige coalitievorming.

Wat is de stand van zaken?

Nadat informateurs Willibrord van Beek en Bas Jan van Bochove geen mogelijkheid zagen voor een dagelijks provinciebestuur met Forum voor Democratie, de grootste in Flevoland, VVD, CDA, ChristenUnie en een andere partij, gingen ze met de huidige coalitiepartijen rond de tafel - plús GroenLinks. Dat lijkt te lukken. Van Bochove en Van Beek zijn woensdagavond benoemd tot formateurs. De beoogde coalitie (naast GroenLinks gaat het om VVD, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA) hoopt dat er op 10 juli een akkoord ligt.

Zes partijen, 21 van de 41 zetels, een krappe meerderheid.

Ja, maar het wordt als ‘werkbaar’ gezien. Dat geldt ook voor de ideologische verschillen trouwens. Volgens Jan de Reus (VVD) is het een kwestie van compromissen sluiten en ‘scherpe kantjes weghalen’. Harold Hofstra (ChristenUnie) vindt ‘coalitie’ en ‘oppositie ‘maar ‘vervelende woorden’. Per onderwerp kunnen wisselende meerderheden ontstaan, wil hij maar zeggen. Bijzonder is natuurlijk dat GroenLinks aan tafel zit. Fractievoorzitter Bas de Reus geeft toe dat het ‘gepuzzel’ is. ,,In theorie begin je op nul, maar in de praktijk zit je met de huidige coalitie aan tafel’’. Toch spreekt hij van een ‘mooie inbreng’ van zijn partij, hoewel er nog geen akkoord ligt.

Hoe reageren de andere partijen?

Bijzonder kritisch, bijzonder cynisch. ,,Partijen die anderen uitsluiten, worden beloond met een plek in het college. Dat onthouden we voor de volgende keer’’, zei PVV’er Chris Jansen woensdag. Sjaak Simonse (SGP): ,,Er is overduidelijk rechts gestemd, maar we krijgen links’’. ,,De gevestigde orde heeft het spel slim gespeeld’’, constateerde Paul van der Starre van 50Plus. Vooral GroenLinks moest het ontgelden. Chris Jansen van de PVV begon al snel over de uitbreiding van Lelystad Airport. GroenLinks is hier fel tegen, maar de beoogde partners niet. Jansen wilde weten of deze partij van mening is veranderd. Bas de Reus van GroenLinks antwoordde dat zijn partij ‘constructief zal meewerken’ mocht het Rijk het sein op groen zetten voor het vakantievliegveld. ,,Verbazingwekkend’’, vond Leonie Vestering van de Partij voor de Dieren. Volgens haar levert GroenLinks idealen in voor een plek op het pluche. PVV’er Chris Jansen: ,,GroenLinks gaat haar achterban verraden, alleen hebben ze het zelf nog niet door. Let op mijn woorden, deze coalitie gaat de vier jaar niet volmaken en GroenLinks zal dat veroorzaken.’’

Wat zegt Forum voor Democratie, de grootste partij?

Deze fractie voelt zich buitengesloten. ,,Er is een landelijke trend gevolgd’’, zei Statenlid Anton de Lange, verwijzend naar het feit dat FvD in de meeste andere provincies ook buiten de boot valt. College Eric Raap: ,,Maar we passen ervoor om boos in een hoekje te gaan zitten.’’

Zes partijen, betekent dat ook zes gedeputeerden?