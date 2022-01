PostNL plaatst pakket- en briefautomaat in Dronten

Video Gedumpte hangbuik­zwijn­tjes opgespoord met warmtecame­ra en afgerichte hond: ‘Het was survival of the fittest’

De hangbuikzwijntjes die waren gedumpt in het Kuinderbos zijn gevangen. Vrijdag werden de drie biggetjes gevonden, zaterdag kregen ze al alle drie een nieuw onderkomen. Staatsbosbeheer is verbaasd dat de dieren de koude nachten in het bos overleefden. ,,Ik was verrast hoe slim ze zijn.”

9 januari