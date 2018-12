Primeur in Lelystad: cannabiswijn

Stoned word je er niet van, bijzonder is het wel: cannabiswijn. Jumbo De Waag in Lelystad heeft de primeur in Nederland. Volkomen legaal.

De wijn, Winabis getiteld, is geproduceerd door een Spaanse bodega, vertelt importeur Remco Grijzenhout uit Amsterdam. ,,Iemand die buiten de lijntjes denkt, niet volgens etiketten. Cannabis wordt maatschappelijk steeds meer geaccepteerd. Ook Heineken investeert bijvoorbeeld flink in de cannabisindustrie, met een cannabisdrankje dat in de VS op de markt is gebracht. De tijd is er rijp voor”, verklaart de Amsterdammer.

De producent van Winabis, Santa Margarita uit Caudete, scoorde eerder met de felblauwe wijn Pasion Blue. Ook dit keer is de kleur opvallend: groen. De wijn werd onlangs gepresenteerd op Cannafest in Praag, één van de grootste cannabisbeurzen in Europa. Grijzenhout: ,,We kregen veel enthousiaste reacties en hopen dat hier een markt voor is.”

THC

Wie hoopt op een (extra) geestverruimend effect moet worden teleurgesteld. De THC en CBD waarden, de chemische bestanddelen van cannabis, zijn verwaarloosbaar. Nee, het is de cannabisaroma die de gebruiker in hogere sferen moet brengen. Grijzenhout. ,,Het product wordt sinds vorige week verkocht in Engeland en is daar een hit. Nu volgt Nederland, in een iets andere verpakking. Hier hebben we een cannabisblad op het etiket, in Engeland hebben we daar niet voor gekozen. Daar zijn ze wat conservatiever.”

Toeristen

Dat De Waag de eerste aanbieder is, is volgens Grijzenhout een kwestie van kennissen. ,,Ik ken de filiaalmanager en een exporteur van de bodega.” Volgende week volgt Amsterdam, waar de witte wijn onder toeristen zomaar een hebbedingetje kan worden. ,,Amsterdam kent 44 miljoen toeristen op jaarbasis, waarvan een groot deel voor onze softdrugs komt”, weet Grijzenhout. Een fles Winabis heeft een alcoholpercentage van 9,5 procent en kost 19.95 euro.