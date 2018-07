Primeur voor Biddinghuizen: bewoners kiezen zelf nieuwbouwproject

Het is voor het eerst in de gemeente Dronten dat inwoners zelf bepalen welk nieuwbouwproject van de grond komt. Het gaat om de bouw van veertien woningen in de Graafschap, het nieuwste gedeelte van Biddinghuizen. Vijf inwoners hadden zich aangemeld voor een wijkpanel dat mee mocht praten over de nieuwbouw. Gemeenten Dronten had drie projectontwikkelaars gevraagd een plan in te dienen, twee daarvan kwamen met een concreet bouwplan.