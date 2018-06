Prinses Beatrix enthousiast onthaald bij eeuwfeest Zuiderzeewet in Flevoland

Vanaf vandaag herdenken steden en regio's rondom de vroegere Zuiderzee, het huidige IJsselmeer, dit feit met tal van activiteiten. De start van het jaarprogramma is vanmiddag in Lelystad, de gemeente die is genoemd naar ingenieur Cornelis Lely die de plannen voor de Zuiderzee bedacht. Met de uitvoering van zijn plannen werden delen van de Zuiderzee ingepolderd en ontstond nieuw land. En de Afsluitdijk werd aangelegd.

Wandkleed

Prinses Beatrix onthulde vanmiddag in Biddinghuizen een wand. Dit is een wandkleed van 60 meter met de geborduurde geschiedenis van het Flevoland. Er is 14 jaar aan gewerkt. Beatrix mocht een gouden naald in het kleed hangen. Deze zogeheten Flevowand is gemaakt door vrijwilligers uit Biddinghuizen. Ze hebben dertigduizend uur gewerkt . Op dit moment neemt de prinses een vlootschouw af in Lelystad.