Proeffestivals Biddinghuizen uitgesteld vanwege weersverwachting

De twee festivals worden gehouden in het kadert van een onderzoek om grote evenementen in coronatijd te houden. De animo was enorm voor de kaarten: er kwamen 100.000 aanvragen binnen.

De nieuwe datum voor het Back To Live-dancefestival is zaterdag 20 maart, een dag later is het Popfestival. Beide evenementen vinden net als in eerste instantie plaats tussen 13.00 en 19.00 uur in Biddinghuizen. De kaartjes voor de eerdere data blijven geldig. Bezoekers van het dancefestival werden donderdag getest, maar die geldt testuitslag geldt niet meer. Wanneer de nieuwe data niet goed uitkomen, kunnen kaartjes worden geretourneerd voor zondag 14 maart. Die kaarten gaan maandag 15 maart om 16.00 uur opnieuw in de verkoop.