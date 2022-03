Prominente CDA’er en PvdA’er aan de slag als informateurs in Dronten

Hiswa te Water gaat door in Lelystad, conflict over gebreken in haven lijkt voorbij: ‘Wij zijn opgelucht’

De Hiswa te Water gaat door in Lelystad, de opnamen van tv-programma Bommetje! ook. Stichting Batavia Haven dreigde met het afblazen van deze grote evenementen uit onvrede over het achterstallig onderhoud. Na toezeggingen van de gemeente is de kou uit de lucht. ,,We zijn opgelucht’’, zegt directeur Joop van Diest.

19:12