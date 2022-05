Proost! Restaurant Robuust in Vollenhove pakt uit met eigen bier (en zo smaakt het)

Opnieuw dood schaap aangetrof­fen, nu in Espel: ‘Er moet opzet in het spel zijn’

Opnieuw is er een dood schaap aangetroffen langs een fietspad in de Noordoostpolder. Ron Groenink, vrijwilliger van Dierenambulance Noordoostpolder werd woensdagmiddag gebeld over een ooi langs het fietspad op de Westermeerdijk in het buitengebied van Espel. Het dier had een bloedende hoofdwond.

27 april