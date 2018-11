Protestactie in Lelystad: raad roept iedereen op zondag ziekenhuis te ‘omarmen’

Gisteren werd bekend dat St Jansdal in Harderwijk de zorg van de ziekenhuizen in Lelystad en Dronten gaat overnemen. Een volwaardige 24/7 spoedzorg en acute verloskunde zit niet in de plannen. Ook komt er geen beddenhuis terug.

Teleurgesteld

De Lelystadse gemeenteraad is teleurgesteld dat ‘een volwaardig ziekenhuis’ met functies als spoedeisende hulp en acute verloskunde ‘niet of onvoldoende in de plannen zit’. ,,Ook in de samenleving is de teleurstelling hierover merkbaar.’’ Daarom wil de raad samen in actie komen.