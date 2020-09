Provinciale Staten in Flevoland willen herbenoeming commissaris Verbeek

Beslissing minister

In 2008 is Verbeek begonnen als derde commissaris van de Koning in Flevoland. Verbeek mag niet nog eens zes jaar doorgaan. De nieuwe ambtstermijn van de commissaris loopt in principe tot aan zijn pensioengerechtigde leeftijd. Als de commissaris 70 jaar wordt, moet hij met pensioen. In 2024 moet er dus zeker een nieuwe commissaris in Flevoland komen.